L' idea di Meloni di un' Europa confederale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) AGI - "La miadiè quella di un'in cui viga il principio di sussidiarietà. Non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca Roma lì dove, da soli, non si è competitivi". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgiaa Bruno Vespa nel libro 'La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto energetico. La Nazione di Giorgia', in uscita il 4 novembre da Mondadori Rai Libri. "Abbiamo avuto un'invasiva nelle piccole cose e assente nelle grandi materie. Non converrebbe lasciare agli Stati nazionali il dibattito sul diametro delle vongole e occuparsi invece a livello comunitario dell'approvvigionamento energetico?". "Definirci atlantisti, ma non europeisti mi pare francamente un'idiozia. ...

Agenzia ANSA

AGI - 'La miadi Europa è quella di un'Europa confederale in cui viga il principio di sussidiarietà . Non ... Lo dice la presidente del Consiglio Giorgiaa Bruno Vespa nel libro 'La grande ...... le ultime notizie parlano di una ulteriore agevolazione che il governopotrebbe definire in ... viene bloccata la fornitura di gas ed elettricità e l'è quella di prolungare questo tempo ... Meloni, la mia idea di Europa è che sia confederale «I pochi soldi che ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà». Lo ha detto Giorgia Meloni nell'ultimo libro di Bruno ...Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La mia idea di Europa è quella di un Europa confederale in cui viga il principio di sussidiarietà. Non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca ...