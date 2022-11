La castagna

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ certamente un antesignano degli street food – oltretutto senza glutine – noto per essere venduto, nella stagione fredda, non solo nei mercatini e nelle feste di paese, ma anche negli angoli più frequentati delle grandi città. A proporlo sono ambulanti muniti di pentoloni bucati sul fondo che girano lentamente su stufe a gas per “arrostire” a puntino ciò che poi, in appositi cartocci, dovrà essere venduto ancora ben “caldo” al passante eventualmente infreddolito dalle basse temperature dell’autunno-inverno. Dunque “calde” e “arroste”: con questa crasi derivante dalla fusione di due termini capaci di rendere in sintesi un’immagine gustosa, invitante e confortevole, sono notoriamente indicate le castagne, frutto sovrano della stagione autunnale che il team de “Il Gusto della Salute”, coordinato dall’immunologo Mauro Minelli referente per il Sud Italia della Fondazione ...