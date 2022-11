Grande Fratello Vip | Giaele De Donà in lacrime si dispera per il marito

Per consolare Ella da questa situazione che non riesce a comprendere fino in fondo, suo... rimandi e citazioni ad altre pellicole delimpero Disney, dai film d'animazione fino al ...Matteo Diamante furioso con George Ciupilan per una frase detta al GF [...] Matteo Diamante ha pubblicato parole di grandissima rabbia nei confronti dell'amico di sem [...] Poi ha ...Carolina Marconi arrivata al limite: è pronta a dire addio al reality Il Grande Fratello Vip 7 rischia di perdere un altro pezzo dopo le ...Come già annunciato da Alfonso Signorini, nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 7, che andrà in onda il 3 novembre, entreranno nella Casa 6 nuovi concorrenti. I nomi non sono stati rivelati, ...