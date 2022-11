Gol in Champions con esultanza per Pogba | è successo in Champions League

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Durante l’ultima gara del girone di, il Bayern Monaco ha superato per 2-0 l’Inter di mister Simone Inzaghi, durante la gara c’è un particolare che in diretta in pochi hanno notato. Sul primo goal dei bavaresi, il difensore francese Benjamin Pavard, con uno stacco imperioso ha superato Onana e, dedicato la celebrazione al connazionale Paul. Il motivo del gesto è immediatamente chiaro, entrambi hanno conquistato l’ultimo mondiale da protagonisti con la nazionale e, pare che la partecipazione del bianconero sia in forte rischio al momento. Pavard corso verso il lato del campo è scivolato e si è esibito nell’iconica ”dab” che propriorese celebre qualche anno fa. Benjamin Pavard Bayern Monaco, la vicinanza dei ...