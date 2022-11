Giorgio Panariello | chi è? Moglie | fratello | Renato Zero

Ad esempio per" Cecchi Gori per noi comici toscani è stato quello che Lorenzo il Magnifico fu per Michelangelo", ma la comicità e la satira pescavano nella realtà sociale del ...... accompagnato da un'orchestra sinfonica di cinquanta elementi, con un corpo di ballo e coristi: con lui sul palco c'erano Jovanotti, Stefano Bollani, Alex Britti, J - Ax, Madame,e ...Chi è la compagna di Giorgio Panariello Si tratta di Claudia Maria Capellini, è molto più giovane di lui e somiglia in maniera incredibile ad una nota showgirl.070, Concerto Renato Zero seconda serata 2 novembre, scaletta e ospiti: Albano, Peppe Barra, Mario Biondi, Paola Minaccioni, Morgan e molti altri.