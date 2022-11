Genova | 63enne infastidito da una lite scocca una freccia dal balcone e uccide un 41enne

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) E’ morto dopo essere stato trafitto da unache lo ha colpito all’addome, e un disperato intervento chirurgico. La vittima è un uomo di 40 anni, di origine peruviana, Javier Alfredo Romero Miranda, residente a Marassi,. La scorsa notte è stato soccorso e ricoverato all’ospedale San Martino con una gravissima lesione al fegato, rivelatasi poi fatale. L’episodio è avvenuto in vico Archivolto de Franchi, poco distante da via San Luca. Undidai rumori provocati da una, ha trafitto e ucciso ilperuviano con unaal torace scagliata con una balestra. L’aggressore, che ha attaccato la vittima dalla finestra della sua abitazione, è stato arrestato per tentato omicidio. I militari hanno sequestrato ...