Calciomercato.com

Consolato Cicciù - - > Dopo Dionigi alJavorcic al Venezia. E continua il casting in casa rossoblu A qualche ora dall'esonero di Dionigi al, in Serie Bun'altra panchina: è quella del Venezia , che 'comunica di ...Commenta per primo La sconfitta in rimonta per mano del Frosinone , la sesta da inizio stagione, costa il posto all'allenatore delDavide Dionigi. Il club calabrese, già alla ricerca di un sostituto, renderà ufficiale la decisione nelle prossime ore. Cosenza, salta anche l'ipotesi Zeman. Spazio ad un traghettatore Manca solo l'ufficialità ma ormai ci siamo, William Viali ha trovato l'accordo con il Cosenza e sarà la nuova guida tecnica dei calabresi dopo l'esonero di Dionigi. In questi giorni hanno attratto l'a ...Eusebio Di Francesco potrebbe presto approdare sulla panchina di un club che milita nel campionato cadetto: contatti in corso, i dettagli Nelle ultime ore sono saltate ben due panchina in Serie B. Il ...