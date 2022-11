Yahoo Eurosport IT

E se Mennea resta il faro dell'italiana, il suo riferimento personale è Livio Berruti, il ...ha fissato l'asticella assai in alto per la stagione al via da gennaio: ' Nel 2023 voglio ...... di raccogliere il testimone da Marcell Jacobs per porgerlo a Filippo, consentendo all'... avvenuto grazie all'leggera. Un messaggio positivo da veicolare ai giovani calabresi. Atletica, Tortu: 'E' la cura dei dettagli a fare la differenza' Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - "Parliamo mentre vado in auto all allenamento, che inizia esattamente tra 20 minuti. La mia vita è scandita dai minuti e io sono uno preciso". Così Filippo Tortu in ...(Adnkronos) - "Parliamo mentre vado in auto all’allenamento, che inizia esattamente tra 20 minuti. La mia vita è scandita dai minuti e io sono uno preciso". Così Filippo Tortu in un’intervista rilasci ...