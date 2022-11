AGON by AOC | lancia un monitor da esports

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Conveniente e superveloce,by AOC presenta 25G3ZM/BK, ungaming piatto da 24,5? ad alto contrasto e con 240 Hz, scopriamolo insieme in questo articoloby AOC, uno dei brand leader a livello mondiale digaming e accessori IT, presenta AOC GAMING 25G3ZM/BK, ungaming piatto da 24,5? (62,23 cm) con refresh rate di 240 Hz, tempo di risposta GtG di 1 ms e MPRT di 0,5 ms, perfetto per i giocatori più hardcore che competono nei titolidal ritmo serrato. Grazie al pannello Fast VA, il25G3ZM/BK combina un framerate veloce e una rapida reattività con colori vividi e intensi, un ampio gamut e un elevato rapporto di contrasto di 3.000:1. Il nuovo AOC GAMING 25G3ZM/BK, ottimo sia nei giochi più accattivanti dal punto di vista ...