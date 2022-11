2 novembre 2005 | la scomparsa di Ferruccio Valcareggi VIDEO

(Di mercoledì 2 novembre 2022) LadiIl 2delci lascia. L’ex commissario tecnico della Nazionale fu il primo a vincere un Europeo, nel 1968, con l’Italia. Due anni dopo portò gli azzurri in finale nei Mondiali di Messico ’70 famosi soprattutto per “la partita del secolo” contro la Germania. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

TUTTO mercato WEB

Appuntamento questa sera alle 21.30 con Simona Tartaglia VITERBO - Due anni fa, il 2del 2020, moriva il grande Gigi Proietti. A lui, il regista Giorgio Capitani ed alla serie ...1996 al, ...Le Raccomandazioni del 25del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute aventi ad oggetto "Linee guida per la definizione di ... 2 novembre 2005, muore Ferruccio Valcareggi. Fu ct dell'Italia campione d'Europa nel 1968 Dopo il taglio di Michele Carrea il nuovo capo allenatore arriva da Rieti dove nella scorsa stagione ha raggiunto la finale per la promozione. In carriera ha totalizzato oltre 700 panchine ...Incontro terminato, Marsiglia 1, Tottenham Hotspur 2. Secondo tempo terminato, Marsiglia 1, Tottenham Hotspur 2. Gol Marsiglia 1, Tottenham ...