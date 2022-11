Verso la stretta su reddito di cittadinanza e Naspi Il Governo Meloni è pronto a stravolgere i sussidi per poveri e disoccupati A rischio 660 mila italiani

(Di martedì 1 novembre 2022) Ilvalasudi. L’esecutivo si prepara a gravare ulteriormente sulle famiglie italiane, già messe in ginocchio prima dalla pandemia Covid e poi dal caro energia innescato a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. Così, sono oltre 660che rischiano di non poter più contare suilasudidelCancellare con un colpo di spugna quello che è stato fatto dai governi precedenti, attaccando soprattutto le politiche sociali messe in campo ...

Il Sole 24 ORE

...7%), che scontano la normalizzazione dopo un picco di exportla Croazia relativo al primo ... così come l'impegno a contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese incorrelazione ...Il sistema non era pronto e si va quindi al 30 dicembre:la soglia estrema oltre la quale l'... il governo sfida la Consulta:sui benefici penitenziari Sicurezza, nasce il "reato di rave":... Ultime notizie. Covid, sospese multe per non vaccinati. Giustizia, pronta la stretta su chi non collabora La paura infatti è di rimanere isolati dalle grandi direttrici di traffico dal mare verso il centro dell’Europa ... lago di Caldonazzo fino a Pergine e quindi in galleria lungo la stretta dei Crozi di ...L’industria della moda è una tra le più inquinanti del mondo e rappresenta il quarto produttore di emissioni di gas serra dopo quello di cibo, edile e trasporti. Vestiti che costano poco, si usano una ...