Tuttosport – dal San Lorenzo alla Slovenia E il Torino…

(Di martedì 1 novembre 2022) 2022-11-01 11:44:15 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: TORINO – Andrés Vombergar segna e gioisce per il San, la squadra del Papa. Storie di Argentina, storie di emeigranti. Il ragazzo, 27 anni, ha infatti doppia nazionalità e lalo ha convocato. E’ quindi comunitario a tutti gli effetti. Da tempo lo segue il Torino. La gioia di Vombergar È arrivato quasi da sconosciuto, ma è entrato nel mondo del Sancon il piede giusto perché la squadra gli ha fatto guadagnare tre punti sul primo pallone toccato, contro l’Argentinos Juniors. E poi tutto è diventato molto più semplice. A forza di gol (ne ha aggiunti 6 in 17 partite) e di buone prestazioni, Andrés Vombergar si è adattato velocemente e ora vive un momento inaspettato. Ha esordito in Prima Divisione del calcio argentino solo a 27 ...

Tuttosport

