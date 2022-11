Tris PSV | torna a vincere l’AZ – Eredivisie | il punto della 12ª giornata

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Vittoria agevole per il PSV sul NEC Nijmegen.Alkmaar ritrova i 3 punti nonostante 75? di inferiorità numerica La 12ªdiè andata come da copione. Il PSV Eindhoven ha battuto il NEC per 3-0 tra le mura amiche, eAlkmaar ha superato il Volendam con un risicato 2-1. Le partitemassima serie olandese sono in diretta esclusiva e gratuita su Mola (qui il link per la registrazione gratuita). Il programmaproseguirà mercoledì 9 e giovedì 10 novembre con i recuperi di Ajax e Feyenoord.il PSV Eindhoven dopo la battuta d’arresto in casa del Groningen. El Ghazi, Luuk de Jong e Madueke hanno firmato il secco 3-0 contro il NEC Nijmegen di Lasse Schöne. Per van Nistelrooij è ...