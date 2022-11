TENACIOUS D | una data in Italia nel 2023!

(Di martedì 1 novembre 2022)D innel 2023. La band composta da Jack Black e Kyle Gass, tornano inla prossima estate. Il gruppo, molto amato dai fan grazie anche alla popolarità del celebre attore di School of Rock, torna nel nostro paese nel 2023 in occasione del tour europeo. E questa di fatto sarà l’unica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Muse innel 2023 con due date! Blink-182: reunion e tour, c’è anche unain! Ozzy Osbourne: “Mi sono divertito un sacco negli ultimi 55 anni e non ho ancora finito, devo tornare sul fo****o palco” MÅNESKIN: in concerto negli stadini la prossima estate

I dettagli della data: Tenacious D + special guest Sabato 10 giugno 2023 - Carroponte, Sesto San Giovanni (Milano). JACK BLACK e KYLE GASS riporteranno TENACIOUS D nel nostro Paese il prossimo anno per l'unica data italiana del loro tour europeo. Il concerto si terrà sabato 10 giugno 2023 al Carroponte di Sesto San Giovanni. Jack Black è senza dubbio uno dei protagonisti di Hollywood più impegnati nel sociale verso le giovani generazioni.