(Di martedì 1 novembre 2022) Ora che ilè fatto e la partita dei sottosegretari è chiusa, la capogruppo al Senato alla Stampa dice: "un capro espiatorio di un disegno che non conosco". Anche Mangiavalori (FI) al Corriere dice di non aver digerito di essere stato fattodalla lista dei sottosegretari

L'HuffPost

C'è ancora del malcontento nelle file di Forza Italia. Ora che il governo è fatto e la partita dei sottosegretari è chiusa, Licia- la pietra dello scandalo della lite Meloni - Berlusconi, non nasconde la delusione. Eppure alla Senato, durante la fiducia, aveva lanciato un segnale di pace a Giorgia Meloni: 'Ci volevano ...getta acqua sul fuoco del governo Ma sul tema è intervenuta anche l'azzurra Liciache ha attaccato duramente i parlamentari di Forza Italia colpevoli di aver fatto uscire l'audio ... Ronzulli fuoriosa: "Sono fuori dal governo per colpa dei trend topic. I medici No vax non dovrebbero lavorare" Ora che il governo è fatto e la partita dei sottosegretari è chiusa, la capogruppo al Senato alla Stampa dice: "Sono un capro espiatorio di ...' DI LETTURA Nervi tesi a RaiUno. Prima il caso Fiorello migrato su Rai2 con il suo morning show a seguito delle proteste dei giornalisti del Tg1. Adesso la sfuriata plateale di Bruno Vespa che bacche ...