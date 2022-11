Roma | 34 enne aggredito a colpi di bottiglia si difende con un' accetta - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

A Passoscuro, tre in arresto. L'uomo ha prima tentato di investire i due assalitori poi ha cercato di colpirli con ...... Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda diCapitale Roberto ... Sul palco delle Autorità anche Chiara Vingione la 27cestista con la sindrome di Down. La Sala ... Roma, 34 enne aggredito a colpi di bottiglia si difende con un'accetta Matteo Di Niro è morto in un tragico incidente stradale a Marino Laziale, comune alle porte di Roma. Si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’automobile. Tragico incidente strada ...In tremila sfilano col tricolore dalla piazza verso la tomba di Mussolini. "La premier non tolga la fiamma dal simbolo, perderebbe consensi. Qui non tutti l’hanno votata. Molti sono con Italexit, ...