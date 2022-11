Nel pozzo senza fondo delle armi all' Ucraina

Leggi su panorama

(Di martedì 1 novembre 2022) Il sostegno degli Stati Uniti a Kiev è di 52 miliardi di dollari, all’Europa gli aiuti sono costati finora 29 miliardi di euro. Un’escalation che (in piena crisi economica) rischia di durare quanto il conflitto: anni. L’Occidente ha appoggiato l’nella guerra contro gli invasori russi spendendo 92,2 miliardi di euro in, aiuti finanziari e umanitari. Sulle forniture belliche la parte del leone spetta agli Stati Uniti con 27 miliardi. L’appoggio totale dello «zio Sam», dal 24 gennaio al 3 ottobre, è di 52 miliardi. L’intera Unione europea ha sostenuto Kiev, non solo con le, per 29 miliardi di euro, poco più della metà. Gli inglesi staccano tutti gli altri paesi del vecchio continente con 3,7 miliardi di aiuti militari. L’Italia è il fanalino di coda, ma abbiamo appena previsto altri 500 milioni per le ultime forniture ...