Fiorentina | Jovic fa retromarcia | “Gioco in grande club | spero di lasciare il segno”

(Di martedì 1 novembre 2022) Luka, dopo le polemiche legate alle sue dichiarazioni in un’intervista ai media serbi, ha voluto correggere il tiro e spiegare meglio le sue affermazioni. In particolare l’attaccante dellanon ha mandato giù la lettura data alle sue parole. “Non ricordo di essere mai stato più felice e realizzato di come sono ora a Firenze – spiega –in unche ha avuto grandi giocatori,di poterile potermi aggiungere a questa lista. Sono completamente concentrato su questa stagione, le mie parole sono state male interpretate. Abbiamo obiettivi importanti e mi impegnerò al massimo per raggiungerli.” SportFace.

