Covid | colpo di scena | Burioni dà ragione a Meloni ma che fatica dirlo

(Di martedì 1 novembre 2022) C’è da immaginarsi l’imbarazzo del titolista di Repubblica quando ieri sera, poco prima di chiudere il giornale, si è trovato nell’antipatica situazione di dover titolare l’editoriale di Roberto. Già, perché sembrerà strano e forse impossibile, ma sul decreto del governo in temail virologo condivide buona parte delle scelte fatte da Giorgia. “Vanno in una giusta direzione di tornare alla normalità”, confessa. Anche se non riesce ad ammetterlo fino in fondo.sta conState a sentire.verga frasi smielate del tipo: “Vorrei personalmente esprimere la mia gratitudine alla presidente del Consiglio per avere pronunciato, in Senato, una frase bellissima: ‘Riconosciamo il valore della scienza ma non la scambiamo con la religione'”. Inimmaginabile. ...