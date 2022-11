Concorrenti nuovi GF Vip 7 | conferme e smentite | nel cast anche ex della Prati?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 1 novembre 2022) Dopo squalifiche ed eliminazioni forzate, GF Vip 7 corre ai ripari e giovedì 3 novembre entreranno sei. Chi sono? Nella diretta di lunedì 31 ottobre Alfonso Signorini ha annunciato l'ingresso dipersonaggi pronti ad animare le dinamiche nella Casa di Cinecittà. Come è noto, visto il lungo periodo in cui dovrebbe rimanere in onda la settima edizione (si parla di marzo 2023) la produzione corre ai ripari cercando di creare nuovo interesse nel pubblico e riaccendere l'attenzione sulla trasmissione. Pare che tra iingressi, Edoardo Tavassi e Luca Onestini siano i più quotati. Per il fratello di Guendalina Tavassi si trattasua prima volta al GF dopo l'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi; per Luca, invece, si tratta di un ritorno dopo la partecipazione alla ...