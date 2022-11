Caso Curva Inter | la Digos ha individuato alcuni responsabili Ultime

Inter, la Digos ha individuato alcuni ultras ritenuti responsabili dei fatti accaduti lo scorso sabato. Ultime Come riferito da Gazzetta.it, la Digos ha individuato alcuni ultras dell'Inter ...È davvero festa a Monaco, con scuole, negozi e ristoranti chiusi, a parte qualche immancabile birreria, e di bavaresi in giro se ne vedono pochini. Ma lungo le vie del centro non si sente parlare ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Aumentano i numeri dei nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.391 positivi su 15.043 tamponi esaminati, 1.778 in più di ieri ...