Calcio | Salernitana Lesione muscolare alla coscia per Gyomber

Il difensore slovacco, ex Roma e Perugia, sarà monitorato quotidianamente SALERNO - Le indagini strumentali a cui si è sottoposto oggi Norbert Gyomber hanno evidenziato una lesione muscolare a carico ...La Cremonese, prima della sosta per i Mondiali, affronterà, Milan ed Empoli. - FotoLivePhotoSport - . xd6/glb/com 01 - Nov - 22 16:48 1 novembre 2022Il difensore slovacco, ex Roma e Perugia, sarà monitorato quotidianamente SALERNO (ITALPRESS) - Le indagini strumentali a cui si è sottoposto ...L'attaccante era uscito malconcio dal match contro l'Udinese CREMONA (ITALPRESS) - Tegola per il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini.