Bayern Monaco Inter 1-0 LIVE | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Allo Stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Arena,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 8? Occasione– Barella impegna Ulrich con un tiro da fuori area. 9? Occasione– Barella di nuovo al tiro, respinto con le mani da Mané. Controllo Var in corso. 11? Niente rigore per l’– L’arbitro, dopo aver rivisto a lungo le immagini, non concede il calcio di rigore all’per il ...