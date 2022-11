“6 nuovi concorrenti” GF Vip 7 | l’annuncio in diretta di Alfonso Signorini E spuntano i nomi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 novembre 2022) Ci siamo, dopo le ultime eliminazioni (forzate o meno) è il momento di rimpolpare il cast. Insomma,ha annunciato che entreranno 6personaggi al GF Vip 7. Proprio così, il conduttore lo ha annunciato durante ladi lunedì 31 ottobre. Ora quindi è ufficiale e dopo settimane di rumors c’è una conferma. C’è da dire che dopo l’eliminazione “forzata” di Elenoire Ferruzzi e l’addio di Ciacci e della Lamborghini, il Grande Fratello Vip non può fare altro che correre ai ripari. Questisei gipponi entreranno giovedì 3 novembre. Naturalmente massimo riserbo sui, ma è inutile dire che in rete già circolano i primi rumors. Tanto per cominciare c’è il sito di Davide Maggio che dà per certi almeno due vipponi: Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ...