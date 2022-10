Un azzurro recuperato dall’infortunio | novità da Castel Volturno

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Alla vigilia della sfida di Champions League tra Liverpool e Napoli in programma domani alle ore 21:00 nel palcoscenico di Anfield, gli azzurri si sono allenati regolarmente questa mattina al SSC Konami Training Center di. Buone notizie per Spalletti che haSirigu, l’estremo difensore si è allenato regolarmente con i compagni di squadra. Assente invece ancora Rrahmani alle prese con il recupero dallo stop rimediato nella sfida contro la Cremonese. Gli azzurri in campo si sono dedicati ad un po’ di esercizio fisico per poi scambiare il pallone con il classico torello. In giornata poi ci sarà la partenza degli azzurri direzione Liverpool, questa sera alle ore 18:45 si terrà la conferenza stampa di vigilia. Luciano Spalletti parlerà insieme a Mario Rui rispondendo alle domande dei ...