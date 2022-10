Torneranno insieme o dovremo aspettare la terza stagione?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Mina Settembre 2 è alle battute finali. L’ultima puntata della serie con Serena Rossi andrà in onda domenica 6 novembre su Rai 1. Cresce, dunque, l’attesa per scoprire quali sviluppi attendono la protagonista e gli altri personaggi e, soprattutto, i dettagli su un’eventuale. I personaggi e gli attori di “Mina Settembre 2” guarda le foto Leggi anche › Ottimista come sempre, “Mina Settembre” torna a sorridere su Rai 1 Mina Settembre 3 si farà? La ...