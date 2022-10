Mourinho | «Non parlo del derby e non rispondo a Sarri»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022)dopo Verona-Roma 1-3 «Vedo questa gara con un sentimento di appoggio al Verona perché hanno lottato tanto per uscire di qua con un punto, allenatore giovane bravo ha organizzato bene la squadra con dieci uomini, ci ha creato tante difficoltà, hanno lottato, fatto tutto, fatto bene anche a prendere minutino in più di gioco fermo. Sono molto contento per la vittoria, non faccio l’ipocrita. Però ho un pensiero positivo per loro perché la loro posizione in classifica è difficile, mi dispiace. Abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere. A volte esco dalla partita pensando che potevo fare di più per aiutare la mia squadra, stasera ho fatto tutto. Ho cambiato sistema due volte, ho messo tutto quello che potevo mettere, ho creduto nella forza e nella qualità di questo bambino (Volpato, ndr). Si può parlare di fortuna ma abbiamo cercato tanto questa fortuna. Il gol ...