Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Sonego out al primo turno | vince Tiafoe con un doppio 6-4

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nell’incontro valevole per ildeldi(cemento indoor), Lorenzoviene sconfitto in due set da Frances. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, il tennista azzurro non è riuscito a ripetersi nel tabellone principale, arrendendosi alla sedicesima testa di serie con il punteggio di 6-4 6-4 in 1h14?. Poco da fare per, che forse ha qualche rimpianto nelset ma non ha avuto grosse chance contro un buon, protagonista di una prova molto solida. L’americano attende al secondoRinderknech o Draper. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI IN AGGIORNAMENTO SportFace.