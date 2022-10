«Kvara 8 gol e 8 assist in 1128 minuti | meglio di Ronaldo | Ibra e Higuain» | al salotto Sky

(Di lunedì 31 ottobre 2022)superstar. IlSky impazzito per il Napoli e pertskhelia. Bergomi: Spalletti ha sempre idee nuove, oltre a mettere i calciatori nelle posizioni giuste, gioca un calcio bello, studia sempre, ti pone delle novità. Il centrocampo del Napoli è assortito benissimo, hai la qualità e la padronanza del pallone con Lobotka, Zielinski che si inserisce e la forza fisica di Anguissa, poi dietro c’è il mio soldato Kim. A me piace il difensore concentrato, veloce, esplosivo, lui difficilmente sbaglia un a lettura Marocchi: Gli anni scorsi il Napoli pativa sempre le assenze di Osimhen. A Gattuso costò la qualificazione in Champions, Spalletti ha avuto problemi lo scorso anno. Quest’anno senza di lui, è esploso Raspadori, oltre a Simeone che entra e segna sempre. Caressa: ha numeri pazzeschi: otto gol, otto...

Sky Sport

... tripletta di Osimhen e super, azzurri travolgenti Lecce - Juventus, 0 - 1: Fagioli eurogol, palo per Hjulmand Inter - Sampdoria 3 - 0: De Vrij, Barella e Correama anche grande Onana ...Si prende completamente tutta la sinistra e manda inil Che: un giorno la metamorfosi del lusitano nell'era spallettiana può costituire materia di studi per un seminario all'accademia del ... Gol e assist dei giocatori nati dal 2000: Kvaratskhelia terzo in Europa Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, ha parlato di uno dei giocatori del Napoli portando in diretta un paragone importante.Brutto episodio accaduto al termine di Napoli-Sassuolo: Kvaratskhelia lancia la maglia ai georgiani arrivati al Maradona ma un altro tifoso la ruba e ...