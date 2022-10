Kate Middleton | il discorso pieno d' empatia sulla dipendenza | «Non è una scelta»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In occasione del lancio della campagna Taking Action on Addiction la Principessa del Galles ha parlato a cuore aperto con chi è vittima di droga o alcol: «Nessuno sceglie di diventare un tossicodipendente. Ma può succedere a chiunque, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla razza»

