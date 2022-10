(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si chiama 'e stroke, ogni minuto conta' ed è l'evento organizzato per venerdì 4 novembre al centro congressi 'eventi' in piazza della Pilotta. L'iniziativa ha come responsabili ...

ilmattino.it

- questo il razionale dell'incontro - rimangono due sfide fondamentali, in cui progressi effettuati in ambito cardiovascolare sono stati potenziati dalla creazione di reti di ...ROMA " Il diabete è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, comee arteriopatie periferiche. Ma il percorso di malattia che porta ad un, vero e proprio terremoto nella vita di una persona, non è lo stesso per tutti i soggetti con diabete di ... Infarto e ictus, il tempo è fondamentale: confronto internazionale a Roma Si chiama "Infarto e stroke, ogni minuto conta" ed è l'evento organizzato per venerdì 4 novembre al centro congressi "Roma eventi" in piazza della ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.