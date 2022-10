Incantesimi scacciaguai | ecco i rituali magici da fare la notte di Halloween

Leggi su dilei

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Puntuale come ogni anno è finalmente arrivato. Il 31 ottobre è diventato oggigiorno una festa commerciale: le persone indossano costumi spaventosi, vanno di casa in casa per il classico trick or treat e guardano film horror. Probabilmente anche voi avete festeggiato così lapiù tenebrosa dell’anno. Tuttavia, questa festa ampiamente secolare ha in realtà antiche radici religiose.ha infatti origini pagane: gli antichi Celti definivano questaSamhain, cioè “fine dell’estate”, che segna il periodo dell’anno in cui si credeva che il velo tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti fosse più sottile. Anticamente si riteneva infatti che durante ladi, attraverso particolari, fosse possibile passare da un mondo all’altro. ...