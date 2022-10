Il Commissario Capo De Gemmis saluta la divisa e la Questura di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiusa oggi la vita lavorativa ma soprattutto la vita da poliziotto di Giuseppe De, più noto in città come Pippo. E’ stato lo stessodella Polizia di Stato in servizio presso labeneventana a dare il suo personale saluto attraverso il proprio profilo Facebook. “Ed oggi si, è l’ultimo giorno – ha scritto De– Questa mattina sono entrato per l’ultima volta da poliziotto in. Sono felice di aver conosciuto tante persone, di essermi confrontato e in alcuni casi, lavorato con loro. Ringrazio i colleghi delle altre Forze dell’Ordine con cui ho avuto il pregio di collaborare. Ringrazio gli amici, i conoscenti e tutti quelli che hanno avuto modo di conoscermi durante tutti questi anni trascorsi al servizio di ...