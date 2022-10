GP Messico | Formula 1 | Verstappen è da record | la Red Bull vola

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un. Un altro trofeo. Una vittoria. Ancora Max. Ancora la Red. Il copione di questo Mondiale 2022 di F1 è sempre lo stesso. La vettura austriaca del nuovo-vecchio campione del mondo continua a primeggiare con forza, nonostante il titolo piloti e il campionato Costruttori siano già andati in archivio. L’olandese ha vinto nuovamente contro gli avversari segnando un nuovo, incredibile,nella storia di questa disciplina: vincendo il GPdi1, infatti, il campione ha messo a referto la quattordicesima vittoria stagionale. Mai nessuno era riuscito ad accumulare così tanti successi in un solo anno. Dietro al cannibale dei Paesi Bassi si è piazzato Lewis Hamilton di Mercedes, mentre al terzo posto si è piazzato Sergio Perez, eroe di Città del ...

Max Verstappen trionfa anche nel Gran Premio dele incide ancor di più il suo nome nella storia della1, prendendosi il record di vittorie all'interno di una singola stagione. L'olandese della Red Bull centra il 14 successo, ...ROMA, 30 OTT La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di1 del. Il pilota olandese campione del mondo in carica ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altra Red Bull del compagno di squadra e idolo di casa Sergio Perez. Chiudono ...L'arrabbiatura dell'asturiano dell'Alpine: "Sono rimasto con cinque cilindri per 20 giri, una cosa davvero incredibile".La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Messico. Il pilota olandese campione del mondo in carica ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altra Red Bull del compag ...