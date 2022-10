Governo | arriva la contrarietà alle nuove norme sul Covid

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Obbligo delle mascherine in ospedale, l’invito degli esperti. Dal primo novembre decade l’obbligatorietà di indossare mascherine nei reparti degli ospedali. Il nuovo ministro della Salute Orazio Schillaci deve prendere una decisione e fino a pochi giorni fa dichiarava: “Vediamo, ci stiamo lavorando, sempre nel rispetto dei pazienti. Ma la malattia oggi è diversa”. D’altra parte che il nuovoavrebbe adottato un metro diverso per gestire quella che fino a qualche mese fa era la pandemia daera evidente. Su restrizioni e multe ai non vaccinati il nuovo premier Giorgia Meloni aveva detto: “Qualcosa, decisamente, non ha funzionato e dunque voglio dire fin d’ora che non replicheremo in nessun caso quel modello”. Multe al momento sospese. Inoltre lo stesso ministro della Salute sull’obbligo delle mascherine, ha dichiarato: “Stiamo vedendo di ...