Ginnastica | perché Alice D’Amato è esclusa dalla finale alle parallele ai Mondiali? Regola dei parimeriti | poi festeggia con i passaporti

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022)si è qualificata allaal corpo libero dei2022 diartistica, ma l’azzurra ha mancato l’accesso all’atto conclusivoparle asimmetriche. La genovese aveva come obiettivo l’ingresso tra le migliori otto agli staggi (specialità in cui è argento europeo) e invece si è ritrovata tra le grandi al quadrato. I due risultati hanno però del clamoroso per come sono giunti, visto che in entrambi i casi la 19enne ha dovuto fare i conti con due dei cavilli più discussi della Polvere di Magnesio: ladeie ladei pari merito.parle asimmetricheha ottenuto 14.400, con una ...