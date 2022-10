Box office del weekend | ‘La stranezza’ in vetta ma “l’effetto Halloween” si fa sentire

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il boxdeldiha assistito al trionfo de La stranezza di Roberto Andò, ma anche diversi horror si sono imposti. In particolare,Ends di David Gordon Green è stabile tra le prime cinque posizioni: scopriamo tutti i titoli in classifica. L’ultimo fine settimana di ottobre ha assistito all’uscita di nuovi titoli, tra i quali La stranezza di Roberto Andò. La pellicola, che vanta nel proprio cast Toni Servillo, Ficarra e Picone, è riuscita a conquistarsi l’attenzione del pubblico, debuttando direttamente al primo posto del boxitaliano nel corso dell’ultimo. Ciononostante, l’atmosfera diha influito nelle scelte degli spettatori, dando ampio spazio anche ai titoli horror attualmente in sala. Di seguito, dunque, ...

'La Stranezza' di Roberto Andò, uscito in sala giovedì 27 ottobre, trionfa alcon 1.1 milioni di euro in soli 4 giorni e 165 mila spettatori. È il miglior debutto italiano dell'anno. Ieri è stata una straordinaria domenica da 471 mila euro con 69.080 spettatori ...La Stranezza di Roberto Andò, uscito in sala giovedì 27 ottobre, trionfa alitaliano con 1.1 milioni di euro in soli 4 giorni e 165 mila spettatori. E' il miglior debutto italiano dell'anno. Ieri è stata una straordinaria domenica da 471mila euro con 69.080 ...Le chiavi di casa news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ...Come certifica Variety, Black Adam, firmato dal 48enne regista spagnolo Jaume Collet-Serra, ha conquistato ancora una volta il box office statunitense. Per il secondo fine settimana consecutivo. L’avv ...