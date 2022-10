Bigon sulla lotta scudetto | “Il tempo ci dirà se questo Napoli è più forte del mio”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022)di lettura: 2 minuti– “Ilseè piùdi quello mio. Al momento attuale,è unstellare, ma non dimentichiamo che nel 1990 noi avemmo un inizio difficile, per via del fatto che i sudamericani arrivarono in ritardo e diedero il proprio contributo dalla 5/o giornata. Ci pensarono però gli ‘italiani’ a portare avanti la squadra, conquistando 9 punti su 10. Onore e merito a chi iniziò quel campionato e a chi lo proseguì”. Così Albertino, ex allenatore deldel secondonella stagione 1989/90, parlando a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. “Ho sensazioni positive, questa squadra e questa società hanno tutti i ...