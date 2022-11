(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si adotta il testo approvato dalla scorsa Camera, così la Corte verosimilmente prenderà atto e non dichiarerà alcuna incostituzionalità. Meloni per una norma ancora più restrittiva. Non così Nordio, che in conferenza stampa spende poche parole per dedicarsi al rinvio della riforma Cartabia a fine anno

L'HuffPost

"Sono molto contenta che il primo provvedimento di questo governo veda un provvedimento che va in una certa direzione: una materia che ci sta particolarmente a cuore". Sono passate da pochi minuti le ...L'Inter sapeva benissimo che sarebbe stata una gara complessa, con una Sampdoria attenta in fase difensiva e chiusa a. I primi minuti sono scivolati via su un binario più consono ai ... A doppia mandata sull'ergastolo ostativo. Il Governo disinnesca la Consulta e rinvia il problema in Parlamento A bruciare sono la sconfitta con la Salernitana e l'amnmonizione che costerà il derby a Milinkovic-Savic. Ma alle porte ci sono la trasferta olandese sul campo del Feyenoord e soprattutto la stracitta ...Si adotta il testo approvato dalla scorsa Camera, così la Corte verosimilmente prenderà atto e non dichiarerà alcuna incostituzionalità. Meloni per una norma ...