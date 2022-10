Vittorio Boiocchi | capo ultrà della curva dell’Inter | è stato ucciso a Milano

, 69 anni, storico capo ultras dell'Inter, è stato ucciso ieri sera per strada alla periferia di Milano : è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno centrato al ...... curva tifosi Inter Curva Nord Inter, ieri sera alla notizia dell'uccisione del capo ultrà( bravissima persona, 26 anni di carcere ), gli ultras hanno sgomberato il settore. ...Nel corso di una sparatoria avvenuta ieri sera poco prima delle 20 a Milano, quartiere periferico di Figino, è stato ucciso Vittorio Boiocchi, 69 anni, storico capo ultrà dell’Inter. Inutile si è rive ...Era stato condannato a 3 anni e due mesi di reclusione. Solo l’ultima in ordine di tempo delle dieci condanne definitive per reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale d ...