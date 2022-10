Stoccarda - Augsburg 2 - 1 | gol e highlights

Infobetting

Partita al cardiopalma contro l': lovince all'ultimo respiro 2 - 1 ed esce dalla zona - retrocessione. Guarda gli ...Successo pesante delloche con il 2 - 1 sull'è salito al 15/o posto. Bella vittoria anche per il Borussia Dortmund, 1 - 2 a Francoforte contro l'Eintracht, grazie ai gol di Brandt ... Stoccarda-Augsburg (sabato 29 ottobre 2022 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici I campioni di Germania strapazzano il Mainz e lanciano un messaggio ai nerazzurri, prossimi avversari in Champions League, e ai capitolini, chiamati a rispondere con il Borussia Monchengladbach ...In un pomeriggio complessivamente da dimenticare, Silvan Widmer ha potuto perlomeno festeggiare la sua prima rete stagionale in Bundesliga.