Spezia Fiorentina 1-1 LIVE | squadre a riposo

(Di domenica 30 ottobre 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaSintesi1-1 MOVIOLA 1? Inizia la partita allo stadio Picco. Qualche minuto di ritardo per via di problemi tecnici all’arbitro Massa. 2? OCCASIONE! Gyasi sorprende la difesa viola e calcia, Terracciano para. 6? ANCORA! Gyasi semina ancora il panico in area, calcia col destro, para Terracciano e poi Biraghi salva sulla linea. 7? Ammonito Nikolaou. 13? GOL! Milenkovic stacca di testa su corner e porta avanti i viola. Primo gol in campionato. 17? Palo clamoroso di Jovic! Grande azione di Ikonè, che serve dentro il serbo, la ...

