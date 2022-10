Nancy Brilli | «La mia rubrica su Leggo | i consigli e… l’estrema eleganza con i cretini»

(Di domenica 30 ottobre 2022) A ruota libera, unascatenata ospite di Francesca Fialdini. Al suo ingresso, parte il brano Noi, le donne noi, cantato da Ornella Vanoni e di cui è stata una guest star. «Ma ti rendi conto che ho avuto la fortuna di cantare con Ornella Vanoni? Devo dire che nella mia vita ho avuto tante, belle occasioni. Le auguro di riprendersi al più presto», spiega un’emozionata, riferendosi all’incidente che è costato la rottura del femore e il rinvio del tour per la leggendaria cantante milanese.e lasu«Le donne un sesso fragile? Noi cadiamo, ma ci rialziamo sempre, è una delle nostre migliori doti. Ialle donne? Quanto a impegni, non mi faccio mai mancare niente e su ...

La puntata di oggi del talk di Rai1 ha avuto un ricco parterre di ospiti e tra i vari protagonisti ha concesso una lunga intervista anche. L'attrice si è raccontata a 360° tra carriera, progetti professionali e vita privata e soprattutto ha svelato che sui social dove è molto attiva, riceve spesso messaggi di donne che si ...No alla violenza sulle donne. È questo il tema di oggi affrontato a 'Da noi…a ruota libera', con Francesca Fialdini e la sua ospite di questa domenica,. La conduttrice, nel ribadire il 'No alla violenza e alle molestie sulle donne' lascia la parola all'attrice romana che interviene sul tema: 'Nel mio lavoro ho deciso di interpretare ...Da noi a ruota libera, la conduttrice perde la pazienza: "Ci voleva un applauso" La puntata di oggi del talk di Rai1 ha avuto un ricco parterre di ospiti ...No alla violenza sulle donne. È questo il tema di oggi affrontato a "Da noi…a ruota libera", con Francesca Fialdini e la sua ospite di questa domenica, Nancy ...