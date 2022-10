L’ Atalanta batte l’Empoli 0-2 con un gol per tempo Hateboer e Lookman e torna a correre veloce

EMPOLI. Tutto facile per l'chel'Empoli al 'Castellani' 2 - 0 grazie a due gol, uno per tempo. E sbaglia anche un rigore. I bergamaschi, dopo la sconfitta in casa con la Lazio, tornano subito al successo con una ......la Samp e aggancia momentaneamente la Lazio: ecco la classifica aggiornata GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A 1) NAPOLI 32 punti 12 partite giocate 30 gol fatti 9 subiti 2)27 ...Dopo la prima sconfitta contro la Lazio, l'Atalanta si riscatta battendo l'Empoli 2-0 a domicilio. Partita dominata dai nerazzurri, sbloccata al 32' dal ritorno al gol di Hateboer in Serie A dopo oltr ...Gasparini esulta, i sui ragazzi lo portano al secondo posto in classifica dopo aver battuto l'Empoli per 2-0. Gol di Hateboer e Lookman. Empoli-Atalanta 0-2 L'Atalanta con una rete per tempo batte… Le ...