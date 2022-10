Highlights | Empoli-Atalanta 0-2 | Gasperini si rialza con Hateboer e Lookman

GLI(4 - 3 - 3): Vicario 7; Ebuehi 5.5, De Winter 6 (10'st Ismajli 5.5), Luperto 6 (1'st Walukievicz 5.5), Cacace 5; Henderson 5 (22'st Fazzini 6), Marin 5.5, Bandinelli 5.5 (32'st ...Il video con glie i gol di- Atalanta 0 - 2 , match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Castellani un gol per tempo per gli orobici, a segno con Hateboer nel primo tempo e ...Termina 0-2 il match tra Empoli e Atalanta nel lunch match di Serie A: Gasperini si rialza grazie ai gol di Hateboer Lookman ...Al Castellani l'Atalanta torna al successo con Hateboer e Lookman. Nerazzurri in vantaggio al 32' con l'esterno olandese, di nuovo in gol a oltre due anni di distanza dall'ultima volta in campionato.