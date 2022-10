Dio mio salvaci” | aereo attraversa una tempesta e atterra senza muso e con un motore rotto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 30 ottobre 2022) “ Terrore ad alta quota. Undella Latam Airlines, decollato mercoledì scorso da Santiago del Cile, si è ritrovato a fronteggiare una violentadurante il tragitto. A riportare la notizia è l’ABC. Proprio a cause delle avverse condizioni meteorologiche, il velivolo si è fermato per qualche ora a Foz de Yguazú, in Brasile. Quindi è ripartito alla volta della destinazione originaria, ovvero Asunción, capitale del Paraguay. A mettere in difficoltà il pilota e in serio pericolo l’incolumità di circa 45 passeggeri è stata una forte perturbazione con tanto di lampi, fulmini e grandine. L’della Latam Airlinesto(Foto ‘Abc’) L’in condizioni estreme I video girati dai viaggiatori sono ...