Calcio | la Fiorentina batte 2-1 lo Spezia con un gol al 90' di Cabral | 0-0 tra Cremonese e Udinese

(Di domenica 30 ottobre 2022) La, 30 ott. - (Adnkronos) - Lacoglie la prima vittoria stagionale esterna imponendosi 2-1 contro loal 'Picco', in quella che è stata la casa del suo allenatore Italiano. Gara combattuta e tirata fino alla fine, decisa da un guizzo dial 90'. I viola agganciano la Salernitana a quota 13 in undicesima posizione, mentre i liguri restano fermi a quota 9 al 16° posto. Viola in vantaggio al 14` con Milenkovic, bravo a svettare di testa sul primo palo sugli sviluppi di un angolo. Inizia poi un duello tra Nzola e Terracciano, vinto dal portiere viola fino al 35', quando l'attaccante raccoglie sottoporta un pallone vagante e lo deposita in rete. Nei primi quarantacinque si registra anche un palo colpito da Jovic. Nella ripresa occasioni da una parte e dall'altra, fino all'episodio chiave del ...

All.: Gotti(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò (32' st Terzic), Milenkovic, Quarta, ... Il campionato diitaliano comincia il 13 agosto : quest'anno si inizia in anticipo per permettere ...Il tecnico della, Vincenzo Italiano , al termine del match vinto 2 - 1 al Picco contro lo Spezia, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: 'Abbiamo ...Il tecnico della Fiorentina: 'Abbiamo lasciato per strada troppi punti'.LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Abbiamo lasciato per strada troppi punti, a ..."Vittoria importantissima e fondamentale. Siamo in ritardo e lo siamo ancora ma abbiamo bisogno di vincere queste partite dure fuori casa. Dobbiamo ...