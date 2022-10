Grande Fratello Vip | Cristina Quaranta attacca Nikita Pelizon | Grande stratega

Due volte alla settimana, infatti, munita di tablet si trasforma nella regina dei social commentando a bordo campo ilVip in prima serata. L'influencer italo ha parlato ancora di ...Articoli più lettiVip 7 : la brutta fine di Elenoire Ferruzzi e la battuta ingiusta di Signorini di Mario Manca Sospetta una cistite, va in ospedale e scopre di essere incinta: è ...L'ex tronista Luca Salatino in lacrime per la fidanzata nella casa del GF Vip: alcuni fan del reality sui social lo invitano a uscire ...Cristina Quaranta dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip attaccando la modella triestina Nikita Pelizon. Cristina Quaranta, eliminata nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip, è tor ...