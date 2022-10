La Gazzetta dello Sport

I tre in forma Basti pensare ai tre giocatori nerazzurri più in forma del momento, come certificato anche dalla vittoria contro il Viktoria Plzen:, Mkhitaryan e. Rispettivamente una ...LE PROBABILI FORMAZIONI INTER(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,, Lautaro. All. Inzaghi. SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; ... Dimarco, Dzeko, Miki & co.: i low cost che fanno volare l’Inter Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Inzaghi schiera Dumfries e Dimarco sulle fasce, Lukaku parte dalla panchina. Stankivic torna a San Siro forte del colpaccio di Cremona, ma con qualche ballottaggio da risolvere.