WhatsApp continua ad evolversi | arriva la funzione modifica messaggi

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Meta non finisce di rilasciare delle nuove funzioni per rendereuna applicazione ben più interessante di come si presenta solitamente, il che significa che potremo assistere delle vere e proprie novità che ci miglioreranno di molto l’esperienza d’uso del software. Addirittura quella nuova potrebbe essere una delle migliori mai introdotte fino ad adesso; in cosa consiste? Pronti a ricevere il nuovo update? Non dovremo assolutamente perdercelo per ovvie ragioni – Computermagazine.itCambiare ciò che mandiamo nelle conversazioni? Ora è possibilesta procedendo rapidamente con i test nel canale beta, e in tal caso pensiamo che abbia davvero introdotto unadi tutto rispetto. Si tratta della possibilità dire iuna volta inviati, quindi saranno diversi rispetto a ...